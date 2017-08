POL-DU: Aldenrade: Seniorin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Zwei Täter haben gestern Nachmittag (8. August) um kurz nach drei eine 92 alte Jahre Frau an der Heinestraße überfallen und ausgeraubt. Die Seniorin war gerade dabei, ihre Einkäufe vom Rollator vor die Haustüre zu stellen, als einer der beiden Männer sie ansprach und sich nach einer Adresse erkundigte. Der zweite trat leicht gegen den Rollator. Diesen Moment nutzte der erste Mann und stahl einen grünen Einkaufsbeutel der Frau, in dem sie auch ihre Geldbörse verstaut hatte. Der Beutel hat die Aufschrift "Rathaus Apotheke Hamborn". Beide Täter rannten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße/Holtener Straße davon. Nach Zeugenangaben sollen die beiden Männer zwischen 35 und 40 Jahre alt und schmal gebaut sein. Beide haben kurze schwarze Haare. Eine der beiden ist etwa 1,75 Meter groß, der andere 1,85 Meter. Nachbarn boten der älteren Frau direkt Hilfe an. Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell