POL-DU: Hochfeld: Zweiradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Audi-Fahrer

Duisburg (ots) - Der Fahrer (60) eines Leichtkraftrades verletzte sich am Dienstagmorgen (8. August) bei einer Gefahrenbremsung an der Hand. Der Mann war gegen 8:30 Uhr vom Sternbuschweg kommend auf der Düsseldorfer Straße unterwegs. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, den linken nutzte der Audi-Fahrer. Kurz vor der Einmündung Paul-Esch-Straße wechselte der Unbekannte den Fahrstreifen ohne auf den 60-Jährigen zu achten. Der Mann bremste und konnte sowohl einen Zusammenstoß und Sturz verhindern. Allerdings verletzte er sich an der Hand, so dass er vom Rettungsdienst behandelt wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und den unbekannten Audi-Fahrer. Dieser soll einen schwarzen Vollbart haben. An der Heckklappe erkannte der Duisburger ein rotes Fähnchen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell