POL-DU: Baerl: Autofahrerin prallt gegen Baum und kommt verletzt ins Krankenhaus

Duisburg (ots) - Eine 24-jährige Autofahrerin prallte am Montagabend (7. August) auf der Grafschafter Straße in Höhe der Waldstraße mit ihrem Dacia gegen einen Baum. Eine Zeugin hatte gegen 19:15 Uhr einen lauten Knall gehört und fand die Frau in ihrem Wagen. Sie alarmierte Polizei und Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe. Die 24-Jährige konnte zum Unfallhergang nicht befragt werden. Die Duisburgerin kam mit einem Rettungswagen in die Unfallklinik, wo sie stationär blieb. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

