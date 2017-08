POL-DU: Duissern: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - 20 000 Euro Schaden

Duisburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (7. August) auf der Schweizer Straße in Duissern sind zwei Autofahrer verletzt worden. Eine 63-jährige Frau war gegen 12:10 Uhr in Richtung Neudorf unterwegs und wollte links in die Straße Am Botanischen Garten abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen des 77-jährigen Autofahrers gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem demolierten Wagen befreien. Beide Fahrer kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Während die Frau nach ambulanter Behandlung nach Hause durfte, blieb der 77-Jährige stationär. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schweizer Straße. Um den Hund des 77-Jährigen, der sich mit im Wagen befand, kümmerte sich die hinzugerufene Ehefrau.

