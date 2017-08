POL-DU: Duissern: Geldautomat aufgehebelt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Heute Morgen (7. August) gegen 04:15 Uhr haben drei Männer versucht, einen Geldautomat im Vorraum einer Bank an der Mülheimer Straße aufzuhebeln. Sie flüchteten Zeugenangaben zufolge mit einem dunklen Pkw in Richtung Mülheim an der Ruhr. Die Täter sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein und schlank sein. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kapuzenpullis und waren vermummt. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern machen können, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell