POL-DU: Rheinhausen: Polizei nimmt Randalierer fest

Duisburg (ots) - Polizisten nahmen am Dienstag (7. Februar) um 10 Uhr einen Randalierer (48) auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Maiblumenstraße fest. Dieser verbog oder brach an 21 Autos die Scheibenwischer ab. Bei der Personenkontrolle durch die Beamten stellte sich heraus, dass der 48-Jährige mit Haftbefehl wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gesucht wird. Dazu kommt jetzt ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Sachbeschädigungen an den Autos.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell