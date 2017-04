POL-DU: Alt-Hamborn: Diebin schlägt mit Krücke auf Kassiererin ein

Duisburg (ots) - Am Dienstag (7. Februar) um 15:10 Uhr erwischte die Kassiererin (53) eines Lebensmitteldiscounters auf der Rathausstraße eine Frau (43) beim Stehlen eines Tetrapacks Wein. Diesen hatte sie in ihrer Tragetasche versteckt. Als die 53-Jährige sie am Ausgang ansprach und deren Tasche festhielt, schlug ihr die Diebin mit der Krücke auf den Unterarm. Eine Zeugin (23), die den Vorfall beobachtete, eilte der Verkäuferin zur Hilfe. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die Mitarbeiterin des Ladens begibt sich zur Untersuchung des Arms in ärztliche Behandlung. Die Ladendiebin muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs eines räuberischen Diebstahls stellen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell