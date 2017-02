POL-DU: Fahrn: Täter bedroht Angestellten und stiehlt Bargeld

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Täter hat gestern Abend (2. Februar) gegen 20:50 Uhr in einem Discounter an der Friedrich-Ebert-Straße mit einer dunklen Schusswaffe einen 22-jährigen Angestellten bedroht und ihn gezwungen, das Bargeld herauszugeben. Den Inhalt einer Kasse verstaute er in einer grauen Plastiktüte und flüchtete zu Fuß entlang der Bahntrasse in Richtung Wohngebiet an der Oderstraße. Zeugen beschreiben den Mann wie folgt: Er soll 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er ein graues Sweatshirt mit einem roten Streifen und Kapuze, die er sich über den Kopf gezogen hatte, sowie eine helle Jogginghose und dunkle Handschuhe. Sein Gesicht hatte er hinter einem hellen Schal versteckt. Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell