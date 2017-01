POL-DU: Walsum: Rücknahme der Fahndung - Polizei nimmt tatverdächtigen Sohn fest Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Duisburg (ots) - Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei am Montagabend (30. Januar) gegen 20 Uhr den 39-jährigen Eike E. festgenommen. Der Tatverdächtige hatte sich in einer Wohnung in Ruhrort aufgehalten und ließ sich widerstandslos von den Einsatzkräften festnehmen. Die Polizei hatte nach dem Duisburger gefahndet, weil er im Verdacht steht, seine Mutter (63) getötet und das Elternhaus in Brand gesteckt zu haben (siehe Pressemitteilungen vom 29./30. Januar). Gestern war auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung erlassen worden. Derzeit dauern die Vernehmung und weitere Ermittlungen noch an. Der Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell