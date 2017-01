POL-DU: Unfälle: Beim Linksabbiegen Fußgänger übersehen

Duisburg (ots) - Beim Linksabbiegen ist es heute Morgen (30. Januar) im Stadtgebiet zu zwei Unfällen mit Fußgängern gekommen. So hat eine 61 Jahre alte Frau um 6:30 Uhr einen 27-jährigen Fußgänger beim Abbiegen von der Kaiser-Friedrich-Straße in die Hermannstraße in Marxloh übersehen, als dieser bei Grün die Straße überquerte. Der Mann verblieb im Krankenhaus.

Ebenfalls beim Linksabbiegen in die Atroper Straße (Rheinhausen) hat ein 72-Jähriger Busfahrer heute um 7:35 Uhr ein Mädchen nicht gesehen. Die Achtjährige verblieb mit einem gebrochenen Knie im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell