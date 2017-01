POL-DU: Mittelmeiderich: Zwei Männer überfallen 35-Jährigen

Duisburg (ots) - Zwei Männer haben am vergangenen Samstag (28. Januar) gegen 19:45 Uhr an der Sommerstraße einen 35 Jahre alten Mann nach Zigaretten und Bargeld gefragt. Als er den Forderungen nicht nachkam, griffen die Täter ihn an, rissen ihn zu Boden und traten auf seine Schulter. Der Mann verblieb stationär im Krankenhaus. Die beiden Täter sollen zwischen 24 und 28 Jahre alt sein. Einer der beiden trug zur Tatzeit einen Vollbart und eine Jacke mit der Aufschrift "Duisburg", der andere einen Dreitagebart und einen großen Ring. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, wenden sich telefonisch bitte das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell