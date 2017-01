POL-DU: Dellviertel: Seniorin übersieht Pkw beim Linksabbiegen

Duisburg (ots) - Eine 83 Jahre alte Frau hat beim Linksabbiegen von der Heerstraße in die Schultestraße (in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße) am Sonntag gegen 15:25 Uhr einen Pkw übersehen. Beide Autos kollidierten. Der Fahrer versuchte doch noch auszuweichen, fuhr über den Gehweg und streifte eine Hauswand. Beide Pkws - ein Mazda und Renault - waren fahruntüchtig. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der 22-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell