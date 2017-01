POL-DU: Unfallflucht: Fahrer entfernen sich vom Tatort

Duisburg (ots) - In Marxloh und in der Altstadt ist es am vergangenen Wochenende zu Unfällen gekommen, bei denen die Fahrer vom Tatort geflüchtet sind.

So hat ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (30. Januar) gegen 3:40 Uhr an der Dahlstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw von hinten angestoßen, so dass der Wagen zunächst auf den Gehweg und dann gegen eine Hauswand rollte. Der graue Renault Clio war nicht mehr fahrtüchtig. Neben zahlreichen Fahrzeugteilen fand die Polizei am Unfallort auch das Kennzeichen des flüchtigen Pkws. Der Fahrer konnte nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

In der Nacht zu Sonntag (29. Januar) ist ein Golffahrer gegen 0:45 Uhr an der Kardinal-Galen-Straße mit seinem Fahrzeug gegen mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkws geprallt, drehte sich um 180 Grad und blieb auf der entgegen gesetzten Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 21-Jährige verließ seinen Wagen und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenhafen. Im Verlaufe des Tages meldete sich der junge Mann bei der Polizei und gab zu, gefahren zu sein. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell