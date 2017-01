POL-DU: Brand eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Rheinhausen

Duisburg (ots) - Am Freitag, 27.01.2017, gegen 20.20 Uhr, gerieten auf der Hochfeldstraße auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Hauswand aus bislang nicht geklärter Ursache gelagerte Möbel in Brand. Das Feuer griff auf die Hausfassade über, konnte jedoch schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hausbewohner wurden vorübergehend evakuiert, Menschen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise werden an das Polizeipräsidium Duisburg, Tel.: 280-0 erbeten.

