POL-DU: Aldenrade: Täter stehlen 13-Jährigem das Handy

Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben gestern (26. Januar) gegen 15 Uhr ein Kind bedroht, es am Oberarm festgehalten und gezwungen, das Handy herauszugeben. Nachdem die Täter das Mobiltelefon erhalten hatten, flüchteten sie in Richtung Kopernikus-Gymnasium. Sie sollen zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Einer der beiden hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart sowie eine dunkle Wollmütze. Der andere Unbekannte hat kurze, dunkelblonde Haare. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell