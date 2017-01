POL-DU: Neudorf-Nord: Ladendiebe gefasst

Duisburg (ots) - Gestern Mittag (25. Januar) haben zwei 30 und 34 Jahre alte Männer gegen 12:20 Uhr in einem Supermarkt am Sternbuschweg versucht, zehn Dosen Bier, eine Packung Fleisch, eine Flasche Wodka und eine Pizza zu stehlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und erwartete einen der beiden Männer - sie hatten sich zuvor im Kassenbereich getrennt - am Ausgang. Als er den 30-Jährigen stellen wollte, verhielt sich dieser aggressiv und schubste den Detektiv. Der andere Täter, den der Filialleiter festgehalten hatte, kam dazu und beruhigte den jungen Mann. Im Beisein der Polizei zeigten beide Täter wenig später Reue und entschuldigten sich mehrfach bei allen Beteiligten. Der Filialleiter stellte Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell