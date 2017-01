POL-DU: Zahlreiche Einbrüche: Polizei berät

Duisburg (ots) - Von Mündelheim bis Walsum: Einbrüche in Wohnungen, Häuser und Keller beschäftigen die Duisburger Kriminalpolizei täglich. Allein in der vergangenen Nacht (23./24. Januar) zählten die Dienststellen im Stadtgebiet 15 Delikte dieser Art. Mal stehlen die Diebe aus den Kellern Fahrräder oder brechen in Gartenhütten ein, wie auch Sonntagnacht (22./23. Januar) am Kirchweg in Vierlinden. Die Täter knackten dabei die Bügelschlösser von zwei benachbarten Gartenhütten und entwendeten eine Schleifmaschine und einen Laptop.

Die Polizei Duisburg rät Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam zu sein und gibt viele Tipps, wie sie ihre Häuser, Wohnungen, Keller und Gartenlauben vor Einbrechern schützen können. Zu kostenfreien Seminaren laden die kriminalpolizeilichen Experten deswegen unter anderem am Mittwoch, 15. Februar, am Mittwoch, 8. März um jeweils 10 Uhr und am Donnerstag, 23. März, um 14 Uhr in die Beratungsstelle am Burgplatz 19 (Eingang Schwanenstraße) ein. Bei den Veranstaltungen erfahren die Besucher Wissenswertes zum Einbruchsschutz und erhalten viele Hinweise und Ratschläge. Die Polizei bittet um Anmeldung unter 0203/280-4763.

