POL-DU: Hochfeld: Straßenbahnscheibe zerstört

Duisburg (ots) - Während der Fahrt ist aus bislang ungeklärter Ursache am vergangenen Samstagabend (21. Januar) gegen 21:05 Uhr eine Fensterscheibe auf der rechten Seite zerstört worden. Die Straßenbahn der Linie 903 war in Richtung Dinslaken unterwegs, als Zeugen einen Knall wahrgenommen hatten. Die Straßenbahnfahrerin hielt an der Pauluskirche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell