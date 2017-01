POL-DU: Rheinhausen: Einbrecherinnen ertappt

Duisburg (ots) - Am Freitagmorgen (20.Januar) gegen 10 Uhr hat die Polizei zwei verdächtige Frauen beobachtet, wie sie mehrere Adressen in Hochemmerich aufsuchten. Die beiden trennten sich. Eine stand offenbar Schmiere, während die andere sich in den hinteren Bereich der Wohnhäuser begab. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Beamten bei den beiden Handschuhe und Schraubendreher. An einer Terrassentür in der Straße "Auf den Gärten" konnten Hebelmarken festgestellt werden. Die Polizei prüft nun die Spuren auf Übereinstimmung. Die beiden 26 und 35 Jahre alten Frauen kamen mit zur Wache.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell