POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Autofahrer übersieht beim Wenden einen Linienbus

Duisburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (20. Januar) auf der Lindenallee sind ein Autofahrer (36) und eine Schülerin verletzt worden. Der 36-Jährige war auf dem Weg zur Arbeit. Er fuhr gegen 7.35 Uhr mit seinem Citroen los. Als der Mann wenden wollte, übersah er einen Linienbus. Der Fahrer (44) war von der Haltestelle an der Behringstraße losgefahren und fuhr in Richtung Krefelder Straße. Der Busfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß dennoch nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte im Bus ein elfjähriges Mädchen. Sie und der Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Schülerin konnte nach ambulanter Behandlung nach Hause gehen, der 36-Jährige blieb stationär. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und das Auto war nicht mehr fahrberiet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei den Verkehr regeln. Der Einsatz war gegen 10 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell