POL-DU: Großenbaum: Überfall auf Lebensmitteldiscounter - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Duisburg (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag (20. Januar) einen Räuber (26) festgenommen. Der Mann hatte am Vorabend einen Lebensmitteldiscounter auf der Angermunder Straße überfallen. Der Mann bedrohte gegen 20:40 Uhr die Angestellte (22) mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen entkam der Mann. Ein Zeugenhinweis führte die Polizei nur wenig später auf die Spur des Täters. Da er bei dem Überfall eine Schusswaffe eingesetzt hatte, wurde die Wohnung des Mannes in Hüttenheim mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos aufgesucht. Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen fest, der sich geständig zeigte. Die Beute konnten die Polizisten sicherstellen. Seine Lebensgefährtin (27), die ebenfalls in der Wohnung war, musste mit zur Wache. Die Frau durfte nach ihrer Vernehmung nach Hause gehen. Der Duisburger wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell