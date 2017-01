POL-DU: Altstadt: 73-Jähriger verhindert Raub durch lautes Schreien

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Täter hat einem 73 Jahre alten Mann gestern Abend (17. Januar) gegen 19:50 Uhr in einem Sex-Shop an der Beekstraße mit einer Waffe bedroht und ihn aufgefordert, das Bargeld herauszugeben. Als der ältere Herr laut um Hilfe schrie, flüchtete der Täter in Richtung der Alten Rheinstraße. Er soll 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Kapuzenjacke. Der Täter hatte eine silberne Pistole und eine schwarze Umhängetasche dabei. Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell