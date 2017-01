POL-DU: Wedau: Geldautomat gesprengt

Duisburg (ots) - Heute Nacht (18. Januar) gegen 1:50 Uhr haben unbekannte Täter einen Geldautomaten am Wedauer Markt gesprengt. Durch diese Sprengung zerbrachen die Fensterscheiben, so dass sich auf dem Gehweg viele Glassplitter befanden. Mehrere Zeugen hatte der laute Knall geweckt. Sie hatten sofort die Polizei verständigt und berichteten übereinstimmend, wie mindestens zwei dunkel gekleidete Männer kurz nach dem Knall in einen dunklen Pkw gestiegen sind. Ohne Licht flüchteten die Männer in Richtung Autobahn A3. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Niemand verletzte sich. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell