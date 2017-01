POL-DU: Rahm: Radfahrer nach Sturz verletzt

Duisburg (ots) - Ein 74-jähriger Radfahrer hat sich am Montagmittag (16. Januar) bei einem Sturz so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in die Unfallklinik kam. Der Mann war gegen 12 Uhr auf der Trosperdellle gefahren und wollte links in einen weiteren Straßenteil der Trosperdelle abbiegen. Als ihm ein Fahrzeug entgegen kam, bremste er so stark, dass er stürzte. Nach erster Behandlung in einer nahen Arztpraxis kam er dann ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell