POL-DU: Neudorf-Nord: Handtasche gestohlen

Duisburg (ots) - Zwei Männer haben gestern Abend (16. Januar) gegen 17:40 Uhr an der Klöcknerstraße einer Frau ihre Handtasche weggerissen. Die 51-Jährige hatte ihr Auto mit der Front in Richtung Ludgerikirche geparkt. Als sie neben dem Wagen stand, wurde ihr von hinten die Tasche, die sich gerade über die rechte Schulter hängen wollte, weggerissen. Die Täter rannten in Richtung Kirche davon. Sie sind 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet, trugen Kapuzenshirts und hatten die Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise zu den Tätern oder zur Tat bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell