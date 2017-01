POL-DU: Dellviertel: Mitarbeiterin hält Diebinnen fest

Duisburg (ots) - Im Forum an der Königstraße hielt gestern Nachmittag (16. Januar) gegen 15 Uhr eine Mitarbeiterin zwei Jugendliche fest. Die zwölf und 18 Jahre alten Mädchen hatten versucht, ein Kleidungsstück zu stehlen. Die Zeugin beobachtete, wie die beiden mit drei Teilen in die Kabine gegangen waren, aber nur mit zweien wieder heraus kamen. Bei der Taschenkontrolle fand die 36-jährige Mitarbeiterin ein Oberteil. Als sie versuchte eines der Mädchen festzuhalten, wehrte sich die 18-Jährige und schlug mit Fäusten auf sie ein. Security-Mitarbeiter und die bereits verständigte Polizei kamen hinzu. Auch hier wehrte sich die 18-Jährige und gab danach vor, ohnmächtig zu sein. Den beiden Polizisten gelang es schließlich, beide festzuhalten. Da die 18-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahm die Polizei sie vorläufig fest. Die Zwölfjährige wurde entlassen und wird erneut mit ihren Erziehungsberechtigten zur Vernehmung vorgeladen. Das Geschäft erstattete Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell