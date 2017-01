POL-DU: Friemersheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall am frühen Samstagmorgen (14. Januar) auf der Behringstraße in Friemersheim machen können. Eine 16-jährige Jugendliche hatte sich gegen 7:10 Uhr an eine Verkäuferin in einer Bäckerei gewandt. Sie war am Fuß verletzt. Ein Rettungswagen und die Polizei wurden gerufen. Den Beamten gegenüber teilte die junge Frau mit, dass sie beim Überqueren der Behringstraße von einem Auto angefahren worden sei. Eine genaue Uhrzeit konnte sie nicht mitteilen. Der Fahrer des dunklen Wagens fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Telefonnummer 0203/2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell