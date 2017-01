POL-DU: Rheinhausen: Einbruch in eine Schule, Täter gefasst

Duisburg (ots) - Am Sonntagabend (15. Januar) hat gegen 21:40 Uhr die Sicherheitsfirma einer Schule am Körnerplatz der Polizei einen Einbruchsalarm gemeldet. Auf den Bildern der Kameras konnte der Sicherheitsbeamte drei männliche Personen erkennen und beschreiben. Genau diese drei konnte die Polizei wenig später auf dem Schulhof festhalten. Die mutmaßlichen Täter aus Moers und aus Duisburg sind 18 und 19 Jahre alt. Sie hatten am und im Gebäude mehrere Türen und Tore aufgehebelt. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell