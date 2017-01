POL-DU: Alt-Hamborn: Drei Verletzte nach illegalem Autorennen

Duisburg (ots) - Zwei 20-jährige Duisburger befuhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.50 Uhr mit ihren hochmotorisierten Pkw nebeneinander die Duisburger Straße in Richtung Meiderich. In Höhe des Rathauses Hamborn verloren beide offensichtlich aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stießen mehrfach seitlich zusammen. In diesem Bereich gilt auf der Duisburger Straße während der Nachtzeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. Der Pkw auf dem rechten Fahrstreifen kam ins Schleudern, geriet auf den rechten Gehweg und prallte frontal vor einen massiven Mast, wodurch ein dort angebrachtes, circa 2 x 3 Meter großes Schild abgerissen wurde. Die beiden 18-jährigen Mitfahrerinnen wurden hierbei verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Der andere Fahrer konnte sein rechtsseitig stark beschädigtes Fahrzeug erst nach circa 70 Metern in Höhe der Schreckerstraße zum Stillstand bringen. Er wurde ebenfalls verletzt und musste auch durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Die Sachschäden werden auf insgesamt 13.500 EUR geschätzt. Die aufnehmenden Polizeibeamten gehen aufgrund der Gesamtumstände und der Spurenlage davon aus, dass sich die 20-Jährigen ein Rennen geliefert haben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell