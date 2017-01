POL-DU: Dellviertel: Dieb stößt Senior und stiehlt das Rad

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Täter hat gestern Morgen (12. Januar) um 7:30 Uhr an der Königstraße einem 78-jährigen Senior das Fahrrad gestohlen. Er hatte den älteren Mann, nachdem dieser in der Bäckerei Brötchen geholt hatte, nach dem Weg zum Gericht gefragt. Als er Auskunft geben wollte, stieß ihn der Täter weg und fuhr in Richtung Hauptbahnhof davon. Zeugenangaben zufolge ist der Mann zwischen 25 und 26 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Strickmütze und eine ebenfalls dunkle Winterjacke. Beim gestohlenen Fahrrad handelt es sich um einen schwarzes Herrenrad (Pegasus, Premio SL), das auch registriert ist. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell