POL-DU: Hochfeld: Spielhalle überfallen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Unbekannte überfielen am Freitagmorgen (13. Januar) eine Spielhalle auf der Wanheimer Straße in Hochfeld. Die Täter bedrohten die Angestellte (28) mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Mit der Beute flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Trotz Fahndung der Polizei mit einem Großaufgebot entkamen die Räuber unerkannt. Beide sollen 18 Jahre alt und 1,75 m groß sein. Sie waren mit Jeanshosen bekleidet. Einer trug eine dunkle Jacke. Der zweite Täter eine dickere graue leicht glänzende Jacke. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203/2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell