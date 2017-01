POL-DU: Wehofen: Porsche-Scheinwerfer gestohlen

Duisburg (ots) - Zwei unbekannte Täter haben heute (12. Januar) gegen 1:40 Uhr am Grotekamp die Frontscheinwerfer von einem blauen Porsche Panamera gestohlen. Die Alarmanlage hatte den 41-jährigen Besitzer geweckt. Ein Nachbar, der ebenfalls durch den Alarm geweckt worden war, hatte beobachtet, wie zwei Männer in dunkler Kleidung fußläufig in Richtung Hiesfelder Straße flüchteten. Sie hatten zuvor versucht, an einem schwarzen Porsche Cayenne ebenfalls die Frontscheinwerfer zu stehlen. Es entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Das Kriminalkommissariat 15 bittet um Hinweise unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell