POL-DU: Rheinhausen: Täter entkommt mit Handtasche - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Täter entkam am Dienstagabend (10. Januar) mit der Handtasche einer 80-jährigen Frau. Die Seniorin war gegen 19.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe eines Lebensmitteldiscounters unterwegs. Plötzlich griff ein Mann nach ihrer Handtasche, die sie am Schulterriemen trug. Mit Bargeld und Ausweisen entkam der Täter, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Telefonnummer 0203/2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell