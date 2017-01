POL-DU: Beeck: Rollerfahrer nach Sturz verletzt

Duisburg (ots) - Aus bisher unbekannter Ursache verlor am Dienstagvormittag (10. Januar) gegen 10:15 Uhr ein Rollerfahrer (73) auf der Beecker Straße (Höhe Im Weidekamp) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen die Bordsteinkante und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt angefordert wurde. Der Duisburger kam mit einem Rettungswagen in die Unfallklinik, wo er stationär blieb. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den beschädigten Roller. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Beecker Straße in beide Richtungen. Der Einsatz war gegen 12:45 Uhr beendet.

