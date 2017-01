POL-DU: Aldenrade: Mobiltelefon gestohlen

Duisburg (ots) - Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Montag (8. Januar) um 23:00 Uhr auf der Planetenstraße einen 18-jährigen Mann überfallen. Sie waren nach Zeugenangabe in einem silbernen Auto unterwegs, hatten neben dem Mann auf Höhe des Supermarktes (Kaufland) angehalten. Einer der Männer packte den 18-Jährigen von hinten, ein anderer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhren sie davon. Zwei Männer sollen 1,75 Meter groß sein, der dritte kleiner sein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell