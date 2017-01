POL-DU: Rheinhausen: Unfallflucht am parkenden Auto

Duisburg (ots) - In der Nacht von Samstag (7. Januar, 22:00 Uhr) auf Sonntag (8. Januar, 06:30 Uhr) hat ein Unbekannter an der Klausstraße in Hochemmerich einen schwarzen Toyota angefahren. Der 51-jährige Besitzer hatte seinen Wagen am Straßenrad geparkt. Am Sonntagmorgen stellte er fest, dass sein Wagen am linken Heck beschädigt wurde. Fahrzeugteile lagen auf der Straße verstreut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Wer Angaben zu dieser Unfallflucht machen kann, wendet sich bitte an das Verkehrskommissariat 21 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell