POL-DU: Duissern: Fahrraddieb geschnappt

Duisburg (ots) - Bei einer Personenkontrolle gestern Mittag gegen 13.25 Uhr hat die Polizei auf der Wintgenstraße an der Kreuzung Schweizer Straße/Meidericher Straße einen 39-jährigen Fahrraddieb festgenommen. Der Mann fuhr, wie sich bei der Überprüfung herausstellte, ein im August als gestohlen gemeldetes Rad und schob ein weiteres neben sich her. Er gab an, dass eines der Räder ihm selbst und das andere einem Freund, dessen Namen er nicht nennen könne, gehöre. Der vermeintliche Fahrraddieb beleidigte zudem die eingesetzten Beamtinnen. Er ist der Polizei aufgrund ähnlicher Diebstahl-Delikte bereits bekannt, wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell