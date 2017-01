POL-DU: Röttgersbach: Auto landet auf der Seite, Fahrer flüchtet

Duisburg (ots) - Auf der Holtener Straße hat gestern Morgen (Neujahr) gegen 6:25 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr gegen mehrere Begrenzungspöller, Steine, Verkehrszeichen und einen abgestellten Pkw. Das Auto kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer kletterte kurze Zeit später über die Beifahrerseite aus dem Auto und flüchtete zu Fuß über die Holtener Straße in den Emscherwanderweg. Die Polizei konnte viele Spuren im Wagen des Unfallverursachers sicherstellen, etwa eine Geldbörse mit Ausweispapieren und einen Schuh. Zeugen haben angegeben, dass es sich um einen männlichen Fahrer handelt, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Sie beschreiben ihn wie folgt: Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, kurze schwarze Haare und eine kräftige Statur haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Winterjacke, dunkle Jeanshose und nur einen Schuh. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Wer weitere Details beobachtet hat oder Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wendet sich bitte an das Verkehrskommissariat 21 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell