POL-DU: Hochfeld: Feuerwerkskörper explodiert im Auto/Tipps für den sicheren Umgang mit Knallern & Co.

Duisburg (ots) - Unbekannte Täter haben gestern Abend (29. Dezember) gegen 22:15 Uhr einem 52-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Wanheimer Straße einen Feuerwerkskörper durch die geöffnete Fensterscheibe ins Auto geworfen. Bevor der Fahrer anhalten konnte, explodierte der Feuerwerkskörper im Bereich des Fahrersitzes. Der Mann kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Allerdings ist das Werfen von Feuerwerkskörpern in fahrende Autos kein Spaß und kann zu schweren Unfällen führen. Die Polizei sucht deswegen Zeugen. Wer Hinweise oder Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 34 unter 0203/280-0. Sachschaden: 1.200 Euro.

Die Polizei rät zudem den Bürgerinnen und Bürgern, vorsichtig mit Feuerwerkskörpern umzugehen. Die Nutzung von Knallern & Co. ist nämlich streng geregelt: Nur wer volljährig ist, darf zum Jahreswechsel Silvesterfeuerwerk anzünden und zwar nur in Deutschland zugelassene Böller. Für die sichere Nutzung von Feuerwerkskörpern gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Bitte die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen und diese konsequent einhalten. Denn: Zugelassene Böller sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch handhabungssicher. - Nur Feuerwerkskörper verwenden, die optisch keine Mängel erkennen lassen. - Fehlgezündete Feuerwerkskörper und Blindgänger nicht wieder anzünden, sondern entsorgen. - Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen. - Immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten. - Sind an Feuerwerkskörpern Hilfsmittel zum sicheren Stand (etwa Klappfüße) vorhanden, diese unbedingt nutzen. - Zum Abschuss von Raketen geeignete "Rampen", zum Beispiel schwere Flaschen, verwenden. - Äste, Balkone oder andere Hindernisse dürfen nicht in der Flugbahn der Feuerwerkskörper sein. - Das Abbrennen von Feuerwerk in geschlossenen Räumen ist streng verboten. - Funktioniert das Feuerwerk nicht, mindestens 15 Minuten warten und sich in dieser Zeit nicht nähern. Danach kann das Feuerwerk zum Beispiel in einen mit Wasser gefüllten Eimer gelegt und anschließend im Hausmüll entsorgt werden. - Beachten Sie auch unter Umständen vorhandene, örtliche Verbote und Einschränkungen.

Mehr Informationen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell