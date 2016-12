POL-DU: Untermeiderich: Mülltonne brannte aus

Duisburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Heiligen Nacht (25. Dezember) um 03:15 Uhr neben einem Supermarkt an der Gartsträucherstraße eine Mülltonne angezündet. Durch die starke Hitze wurden ein Teil der Dachverkleidung und eine Dehnungsfuge an der Hauswand beschädigt. Sachschaden: 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0203/280-0.

