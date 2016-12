POL-DU: Bruckhausen: Streitigkeiten auf der Schulstraße

Duisburg (ots) - Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) ist es auf der Schulstraße gegen 19:20 Uhr zu heftigen Streitigkeiten zwischen einem 33 Jahre alten Mann und mehreren anderen anwesenden Personen gekommen. Der Mann hatte, obwohl er seiner Exfrau wegen einer einstweiligen Verfügung nicht näher als 20 Meter kommen darf, das Mehrfamilienhaus aufgesucht und laut herumgeschrien. Als Nachbarn und Freunde den Mann beruhigen wollten, wehrte er sich mit einem Elektroschocker. Anschließend fuhr er mit seinem Wagen gegen geparkte Autos und auf die Menschen zu. Sie konnten ausweichen und verletzten sich leicht. Mehrere Streifenwagen waren nötig, um die aufgebrachte Gruppe mit rund 40 Personen zu beruhigen. Bei fünf Personen stellten die Beamten Schnitt- und Stichverletzungen fest, welche die Rettungskräfte noch vor Ort versorgen konnten. Der 33-jährige Verursacher der Streitigkeiten war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In seinem Wagen fanden die Beamten einen Elektroschocker. Er wurde vorläufig festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 8.000 Euro.

