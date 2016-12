POL-DU: Altstadt: Täter schlagen Mann nieder und rauben ihn aus

Duisburg (ots) - Am frühen gestrigen Abend (22. Dezember) haben zwei bislang unbekannte Täter gegen 18 Uhr einen 25 Jahre alten Mann niedergeschlagen, sein Handy und seine Geldbörse gestohlen. Die Täter fragten den Mann auf Rumänisch zunächst wie es ihm ginge und schlugen dann zu, erst auf die Unterlippe und dann auf die Nase. Der Mann fiel auf den Boden. Daraufhin hielten die Täter ihn fest, nahmen ihm Handy und Geldbörse ab und flohen in Richtung Steinsche Gasse. Der 25-Jährige beschreibt sie so: Der eine soll zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, schwarze Haare sowie eine dickliche Statur haben. Zur Tatzeit trug er eine hellgrüne Daunenjacke, dunkle Jeans, weiße Turnschuhe. Seine Haare waren an der Seite rasiert und das Haupthaar mit Gel hoch frisiert. Der andere Täter soll 1,90 Meter groß und schlank sein und einen Ohrstecker im linken Ohr sowie einen Ziegenbart tragen. Seine Haare hatte er zur Tatzeit halbkurz, streng nach hinten gegelt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zur Tat geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell