POL-DU: Rheinhausen: Erfolgloser Einbruch ins Geldinstitut

Duisburg (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag (19. Dezember, 17 Uhr) und Mittwochmorgen (21. Dezember, 9 Uhr) haben unbekannte Täter versucht, in ein Geldinstitut an der Ulmenstraße einzubrechen. Sie hatten einen Glasschneider verwendet, um die Tür zum Foyer, in dem sich der Bankautomat befindet, zu öffnen. Während der Geschäftszeiten ist eine Drehtür im Betrieb, außerhalb eine Glastür rechts daneben. Zu erkennen ist darauf ein Kreis mit einem Durchmesser von rund 70 Zentimetern. Das Glas ist angeritzt, wurde aber nicht herausgetrennt. Die Mitarbeiter der Filiale hatten den versuchten Einbruch erst am gestrigen Mittwochmorgen bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum den Einbruchsversuch beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell