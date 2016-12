POL-DU: Baerl: Diebe setzen Taser ein und fliehen

Duisburg (ots) - Ein Mann hat gestern am frühen Abend (21. Dezember) gegen 17:45 Uhr in seiner Wohnung auf der Grafschafter Straße einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt - und zwar als dieser gerade aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung geklettert war. Der Mieter griff zu und konnte den Einbrecher an der Jacke festhalten. Beide rangen daraufhin miteinander. Dabei verletzte sich der 44-Jährige an der Nase. Plötzlich kam ein zweiter Mann dazu, den er zuvor nicht bemerkt hatte. Dieser hielt ein Elektroschockgerät, einen Taser, an den Hals des Mieters und drückte ab. Daraufhin konnten die beiden Einbrecher mit ihrer Beute, einer Tasche mit Geldbörse des Mieters, fliehen. Zeugen, die in der Zeit von 16:50 bis 17:55 Uhr auf der Grafschafter Straße etwas Auffälliges, verdächtige Personen oder den Einbruch beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203/280-0.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell