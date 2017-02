POL-WI-PvD: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Zwei Tote Männer in Wohnhaus aufgefunden Taunusstein-Seitzenhahn, Hubertusweg Donnerstag, 02.02.2017, gg. 17.45 Uhr

Wiesbaden (ots) - Eine Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses hat gestern Abend im Keller ihres Anwesens zwei Tote Handwerker aufgefunden, nachdem sie ihr Haus für mehrere Stunden verlassen hatte. Die Männer waren ersten Erkenntnissen zufolge mit Bauarbeiten in den Kellerräumen des Hauses beschäftigt. Nachdem die Frau den Rettungsdienst alarmiert hatte, konnte nur noch der Tod der beiden Betroffenen festgestellt werden. Beide Männer in Alter von 52 und 38 Jahren wiesen Verletzungen auf, deren Herkunft bisher noch nicht geklärt werden konnte. Die Umstände des Todes der beiden Opfer liegen derzeit noch im Dunklen und müssen nun von der Wiesbadener Kriminalpolizei aufgeklärt werden. Experten des Erkennungsdienstes des Polizeipräsidium Westhessen waren mehrere Stunden mit der Spurensicherung am Tatort beschäftigt.

Wittenstein PHK u. PvD

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell