POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 09.08.2017

Hofheim (ots) - 1.Fahndungserfolg mittels Handy-App,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Pfingstbörnchenweg,

Sonntag, 06.08.2017 bis Montag, 07.08.2017, 22.15 Uhr

(fs)Am Montagabend meldete sich der Besitzer eines hochwertigen Mercedes bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift gestohlen wurde. Dies wurde ihm durch eine Applikation auf seinem Handy angezeigt. Der Halter, welcher sich aber im Urlaub befindet konnte die Sache nicht überprüfen, sodass Beamte der Polizeistation Hofheim der Sache nachgingen. Die an der Wohnanschrift angekommenen Beamten bestätigten die Vermutung des Besitzers und eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief zuerst auch negativ. Durch den Besitzer des etwa 80.000 Euro teuren Mercedes konnten aber die genauen Geo-Daten des Fahrzeuges übermittelt werden, sodass das gestohlene Fahrzeug letztendlich durch Beamte der Polizeiinspektion Nordhausen aufgefunden werden konnte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

2.Einbruch in Kindergarten,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schlesierweg,

Freitag, 21.07.2017, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 02.08.2017, 14:00 Uhr

(jn)Während der letzten Wochen hatten es Einbrecher auf den Kindergarten im Schlesierweg in Marxheim abgesehen. Die unbekannten Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Tür auf, verursachten dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden und durchsuchten anschließend die Innenräume. Dabei fiel den Kriminellen Diebesgut im Wert von ca. 2.000 Euro in die Hände, mit dem sie anschließend unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3.Auto aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen,

Hattersheim am Main, Eppsteiner Straße,

Montag, 07.08.2017, 19:00 Uhr bis Dienstag, 08.08.2017, 09:45 Uhr

(jn)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter die Scheibe eines weißen BMW ein, der in der Eppsteiner Straße in Hattersheim geparkt war. Anschließend ließen die Autoknacker das, entgegen aller polizeilichen Empfehlungen im Auto abgelegte, Portemonnaie des Fahrzeughalters und einen Autoschlüssel mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim, Telefonnummer 06192 / 2079 - 0, entgegen.

4.Fahrzeugeinbrecher gestört,

Flörsheim am Main, Weilbach, Industriestraße,

Dienstag, 08.08.2017, 22.20 Uhr

(fs)Am Dienstagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein in der Industriestraße in Weilbach geparktes Fahrzeug einzubrechen. Dabei wurden sie aber von einem Augenzeugen beobachtete und gestört, sodass die beiden Täter die Flucht ergriffen. Die beiden männlichen Täter werden durch einen Augenzeugen als ca. 18-20 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter trug eine "Chicago Bulls Jacke" der andere eine graue Fleece-Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim, Telefonnummer 06145 / 5476 - 0, entgegen.

5.Trickdiebe auf Parkplatz,

Eschborn, Praunheimer Straße,

Dienstag, 08.08.2017, 15.20 Uhr

(fs)Trickdiebe haben am Dienstagmittag auf einem Parkplatz in der Praunheimer Straße in Eschborn zugeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 52 - jährige Geschädigte beim Einladen der Waren in seinen PKW durch eine auffallend kleine Frau, seinen Angaben zufolge mutmaßlich afrikanischer Herkunft, angesprochen und abgelenkt. Als er den Blick wieder in Richtung Fahrzeug wandte, fiel ihm der Diebstahl seiner Umhängetasche auf, welche sich im Fahrzeuginneren befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn, Telefonnummer 06196 / 9695 - 0, entgegen.

6.Passant bespuckt und geschlagen,

Kelkheim, Wilhelmstraße,

Dienstag, 08.08.2017, 22.30 Uhr

(fs)Ein polizeibekannter und alkoholisierter 21 - Jähriger hat gestern Abend in der Wilhelmstraße in Kelkheim einen 42 - jährigen Mann, welcher sich zu der Tatzeit an einer Bushaltestelle befand, erst bespuckt und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Tat voraus ging ersten Ermittlungen zufolge ein verbaler Streit mit einem Busfahrer. Den 21 - Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

7.Präventionskontrollen,

Main-Taunus-Kreis,

Dienstag, 08.08.2017, 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(fs)Im Rahmen der Präventionsmaßnahmen im Bereich Verkehrssicherheit, wurden am Dienstag Verkehrskontrollen in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden der Städte Schwalbach am Taunus, Sulzbach, Bad Soden am Taunus und Eschborn durchgeführt. Insgesamt wurden bei den in den unterschiedlichen Städten durchgeführten Kontrollen 77 Fahrzeuge und 95 Personen kontrolliert. Neben 34 verwarnten Gurtverstößen wurden auch 12 Personen festgestellt, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzen.

8.Betrunkener verursacht Unfall,

Kriftel, Kapellenstraße,

Dienstag, 08.08.2017, 23.05 Uhr

(fs)Ein 47 - jähriger Mann, der gestern Abend gegen 23.05 Uhr mit seinem Renault-Clio die Kapellenstraße in Richtung Kirche befuhr, hat einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro zu verantworten. Ersten Ermittlungen zufolge kam der unter Alkoholeinfluss stehende Mann von der Fahrbahn ab und fuhr gegen drei an der Straße montierte Poller. Der PKW prallte zurück und kam schwer beschädigt auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

9.Unfall auf der Frankenallee,

Kelkheim, Frankenallee,

Dienstag, 08.08.2017, 16.29 Uhr

(fs)Aufgrund eines medizinischen Notfalles kam gestern Nachmittag ein auf der Frankenallee in Kelkheim fahrender 53 - jähriger Mann von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der in Richtung Kelkheim Stadtmitte fahrende Mann mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.500 Euro entstand. Der Mann wurde durch die Rettungskräfte versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Frankenallee für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.

10.Parkendes Fahrzeug beschädigt,

Kelkheim, Tilsiter Straße,

Montag, 07.08.2017, 23.30 Uhr bis Dienstag, 08.08.2017, 07.30 Uhr

(fs)Ein der Polizei bislang unbekannter PKW-Fahrer/in hat in der Nacht zum Dienstag ein in der Tilsiter Straße geparkten BMW beschädigt. Nach der Tat entfernten sich der oder die Unbekannten vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/er nachzukommen. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim, Telefonnummer 06195 / 6749 - 0, entgegen.

