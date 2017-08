POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots) - 1. Versuchter Einbruch, Eschborn, Am Stadtpfad, Montag, 07.08.2017, 11.45 Uhr bis 12.08 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter drangen gestern in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße "Am Stadtpfad" ein und versuchten in eine dortige Wohnung einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden sie aber bei der Tat gestört, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Hochwertiger BMW gestohlen, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Sonntag, 06.08.2017, 17.07 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 06.15 Uhr

(fs)In der Nacht zum Montag wurde ein hochwertiger BMW mit einem Wert von über 50.000 Euro von einem Parkplatz einer Leihwagenfirma gestohlen. Wie die bislang unbekannten Täter den schwarzen BMW (M-UL 8778) entwendeten ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Sprinter gestohlen, Schwalbach am Taunus, Westring, Montag, 07.08.2017, 09.00 Uhr bis 10.15 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben am Montagmorgen einen am Westring in Schwalbach geparkten grauen Mercedes Sprinter (TBB-MR 260) gestohlen. Wie die Täter das ca. 60.000 Euro teure Fahrzeug entwendeten ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Wertgegenstände aus Fahrzeug gestohlen, Hofheim am Taunus, Hofheim, Chinonplatz, Sonntag, 06.08.2017, 21.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 12.00 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag mehrere Wertgegenstände darunter auch einen Laptop, aus einem, auf einem Parkplatz am Chinonplatz in Hofheim, abgestellten BMW gestohlen. Die Täter entfernten sich nach der Tat mit ihrem Diebesgut im Wert von ca. 2.500 Euro unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Falscher Bekannter, Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, Montag, 07.08.2017, 10.56 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Trickbetrüger hat am Montagmorgen in der Hauptstraße in Niederhöchstadt ca. 150 Euro erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge gab er einem 82 - jährigen Mann gegenüber an, ein alter Bekannter zu sein, und verwickelte ihn so in ein Gespräch. Im Laufe des Gespräches "Verkaufte" der Trickbetrüger dem Senior drei angeblich hochwertige Jacken zum Schnäppchenpreis. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers werden:

- Geben Sie fremden Personen niemals Bargeld - Sprechen Sie mit einer Ihnen vertrauten Person oder der Kundenberaterin / dem Kundenberater Ihres Geldinstitutes über den Vorfall - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmen könnte - Bitte beherzigen Sie diese sehr gut gemeinten Ratschläge. Wir wollen sie schützen und ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden und die Ermittlungen in diesen Fällen nicht selten ins Leere laufen. - Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079 - 0, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell