POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 07.08.2017

Hofheim (ots) - 1. Unangemeldete Tanzveranstaltung, Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Sonntag, 06.08.2017, 01:30 Uhr bis 08:00 Uhr

(jn)In der Nacht zu Sonntag, 06.08.2017, gingen ab 01:30 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern bei der Polizeistation in Eschborn ein, die sich über laute Musik beschwerten, die von einer größeren Party im Bereich des alten Flugplatzes in Eschborn ausging. Offensichtlich hatten sich mehrere Hundert Personen auf dem Gelände versammelt und beabsichtigt, bis in die Morgenstunden friedlich zu feiern. Dass dieser "Rave" zwar professionell organisiert und man auch für die Sicherheit der Veranstaltung und der Tanzenden gesorgt hatte, änderte nichts an der Tatsache, dass die Veranstaltung nicht behördlich angemeldet war. Nach Rücksprache mit allen involvierten Behörden wurden brandschutzrechtliche Auflagen erteilt, die unmittelbar erfüllt wurden. Die Veranstaltung wurde anschließend ohne Zwischenfälle bis in die Morgenstunden polizeilich begleitet.

2. Wickerer Weinfest, Flörsheim am Main, Wicker, Freitag, 04.08.2017 bis Sonntag, 06.08.2017

(jn)Wie jedes Jahr am ersten Augustwochenende fand am vergangenen Wochenende im Altstadtbereich von Flörsheim, Wicker das 44. Wickerer Weinfest statt. Während das gut besuchte Fest grundsätzlich friedlich ablief, kam es im Nachgang der Festlichkeiten zu mehreren Polizeieinsätzen. In der Nacht zu Samstag, ereignete sich gegen 01:10 Uhr ein versuchter Raub, bei dem ein 19-Jähriger von mehreren Tätern bedrängt und dazu aufgefordert wurde, seinen Geldbeutel herauszugeben. Weil der junge Mann kein Bargeld mehr mit sich führte, flüchteten die vier Unbekannten mit leeren Händen. Kurz darauf kam es unweit des ersten Tatortes, gegen 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, in deren Verlauf auch eine Glasflasche eingesetzt worden sein soll. Eine der beteiligten Personen verletzte sich dabei leicht. Auch in der Nacht auf Sonntag musste die Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen, nachdem mehrere Jugendliche gegen 02:00 Uhr in Streit mit den Insassen eines Pkw geraten waren. Der zunächst verbal ausgetragene Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei wurde auch festgestellt, dass der Fahrer des Wagens einen Promillewert von über zwei Promille hatte, was ein weiteres Ermittlungsverfahren nach sich zog. Die Polizeipräsenz während der Veranstaltung stieß bei der Bevölkerung auf viel Lob und Dank.

3. Wohnungseinbruch - hoher Beuteschaden, Hattersheim am Main, Okriftel, Rossertstraße, Sonntag, 06.08.2017, 01:30 Uhr bis 10:40 Uhr

(jn)Vermutlich in der Nacht zu Sonntag, zwischen 01:30 Uhr und 10:40 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rossertstraße in Okriftel ein und entwendeten Gegenstände hohen Wertes. Die Täter hebelten zunächst an der Hauseingangstür, entschieden sich dann jedoch für eine brachialere Methode, indem sie angrenzende Glaselemente zerschlugen und das Haus betraten. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und flüchteten mit Diebesgut im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Darüber hinaus hinterließen die Einbrecher mindestens 3.000 Euro Sachschaden. Weil von den Tätern bisher jede Spur fehlt, erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 sachdienliche Hinweise.

4. Bürogebäude aufgebrochen, Eschborn, Niederurseler Allee, Donnerstag, 03.08.2017, 18:00 Uhr bis Freitag, 04.08.2017, 07:45 Uhr

(jn)In der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Bürogebäude in der Niederurseler Allee in Eschborn und ließen Wertgegenstände im Wert von ca. 8.000 Euro mitgehen. Derzeit ist noch unklar, wie genau die Täter in das Gebäude gelangten. Durch das Aufhebeln diverser Büroräume und -Türen verursachten die Unbekannten ca. 1.500 Euro Sachschaden, bevor sie anschließend mit dem aus mehreren Laptops und weiteren technischen Geräten bestehenden Diebesgut verschwanden. Hinweise in dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug, Kelkheim, Bundesstraße 455, Sonntag, 06.08.2017, 01:45 Uhr

(jn)Eine leichtverletzte Person und fast Einhunderttausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am sehr frühen Sonntagmorgen. Gegen 01:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Königstein die B455 aus Kelkheim-Fischbach kommend in Richtung Schneidhain. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang von Schneidhain geriet der Königsteiner mit seinem Bentley in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 27-Jährigen aus Kelkheim. Der Audi des Kelkheimers geriet ins Schleudern, überfuhr zwei Richtungstafeln und kam auf der Fahrzeugseite liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der 42-Jährige fuhr, trotz eines heftigen Schadens im Bereich der Fahrzeugfront, noch mehrere Hundert Meter weiter, bis das Fahrzeug vollends aufgab. Wegen des Zusammenstoßes musste der Audifahrer leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem beläuft sich der Gesamtschaden, unter anderen auch an den Richtungstafeln, auf 95.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Bundesstraße 455 für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Weil der Königsteiner sich zunächst vom Unfallort entfernte, wird gegen den Mann wegen Fahrerflucht ermittelt. Darüber hinaus war der 42-Jährige nicht ganz nüchtern - ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille, weshalb gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell