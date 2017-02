POL-MTK: Pressemeldung der PD Main-Taunus

Hofheim (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Main-Taunus

Aktueller Blitzerreport

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Montag, 06.02.2017: Hofheim, Ortsteil: Diedenbergen, L 3264, Casteller Straße, Fahrtrichtung Marxheim

Mittwoch, 08.02.2017: Eppstein, L 3011, Lorsbacher Straße

Donnerstag, 09.02.2017: Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach, Fahrtrichtung Königstein

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

1. Fahrrad gestohlen Eschborn, Untertorstraße, S-Bahnhof Donnerstag, 02.02.2017, 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag am S-Bahnhof "Eschborn Süd" ein Fahrrad im Wert von ca. 600,- Euro. Der Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Conway hatte sein Fahrrad am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, an einem Abstellplatz für Zweiräder untergestellt und mit einem Schloss gesichert. Nach seiner Rückkehr, gegen 17:00 Uhr, stellte er den Diebstahl fest.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 erbeten.

2. Trickdiebe scheitern Main-Taunus-Kreis, u.a. Eppstein Donnerstag, 02.02.2017, ab 15:00 Uhr

Am Donnerstag wurden im Main-Taunus-Kreis zahlreiche Personen angerufen. In mehreren Fällen gaben sich die Anrufer als Angehörige aus, die in Geldnot seien. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Betrüger Pech. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger waren misstrauisch, beendeten die Gespräche und verständigten richtigerweise die Polizei. In einem Fall gab es eine konkrete Geldforderung. Die angebliche Angehörige meldete sich gegen 15:00 Uhr in Eppstein bei einer Seniorin und bat um Aushändigung von Bargeld in Höhe von 30.000,- Euro, die sie für einen Hauskauf benötigen würde. Zu einer Geldübergabe kam es aber nicht.

Das Betrugskommissariat der Kriminalpolizei Hofheim hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweisgeber und weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Einbrecher scheitern Sulzbach, Hauptstraße Mittwoch, 01.02.2017, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 02.02.2017, 08:00 Uhr

In Sulzbach scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag an der Eingangstür einer Apotheke. Die Täter begaben sich im Zeitraum von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, zu dem Gebäude in der Hauptstraße. Hier versuchten sie vergeblich, die elektronische Eingangstür aufzuhebeln. Schließlich gaben die Ganoven auf und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Auto beschädigt und abgehauen Eschborn, Frankfurter Straße Donnerstag, 02.02.2017, 06:30 Uhr, bis Freitag, 02.02.2017, 15:30 Uhr

In der Frankfurter Straße in Bad Homburg beschädigte ein/eine unbekannte/r Unfallverursacher/in einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Eigentümer eines roten Toyota Aygo hatte sein Fahrzeug am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße abgestellt. Nach seiner Rückkehr am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, stellte er Beschädigungen an der Beifahrerseite seines Autos fest.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

