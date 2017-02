POL-MTK: Begrüßung von neuen Kollegen und Kolleginnen bei der Polizeidirektion Main-Taunus

Foto der Neuzugänge vom 01.02.2017 Bild-Infos Download

Hofheim (ots) - Die Polizei im Main-Taunus-Kreis freut sich über 25 Neuzugänge. Am Mittwoch, dem 01. Februar 2017, haben die 7 neuen Kolleginnen und 18 Kollegen ihren Dienst im Kreisgebiet aufgenommen. Sie wurden vom Leiter der Polizeidirektion, Peter Liebeck, in den Räumen der Direktion in Hofheim herzlich begrüßt.

Nach einer Vorstellungsrunde, in welcher Herr Liebeck sowie die Leiter der Polizeistationen, Kommissariate und des Regionalen Verkehrsdienstes ihre Organisationseinheiten und deren Besonderheiten darstellten, folgte die Vorstellung der neuen Beamtinnen und Beamten.

Die meisten der neuen Polizisten und Polizistinnen können sich eine mittel- bis langfristige Verweildauer im Main-Taunus-Kreis vorstellen. Viele von ihnen kamen sogar auf ihre Wunschdienststellen im Main-Taunus-Kreis, die sie teilweise im Rahmen von Praktika oder Einsätzen bereits in der Vergangenheit kennenlernen duften. Dieser Umstand lässt auf eine hohe Arbeitszufriedenheit hoffen.

Von den 25 Beamtinnen und Beamten kommen elf aus der Hessischen Bereitschaftspolizei, drei wechselten von anderen Polizeipräsidien in den Main-Taunus-Kreis. Sieben der "Neuen" kommen direkt von der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, wo sie gerade ihr Studium beendet haben. Ein Beamter wechselte sogar aus dem Saarland nach Hessen. Darüber hinaus konnte Herr Liebeck drei Angehörige der Wachpolizei begrüßen, die ab sofort ihren Dienst im hiesigen Kreis versehen werden.

Peter Liebeck sowie seine Führungskräfte wünschten den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und viel Erfolg auf ihrem weiteren Berufsweg.

Die Polizistinnen und Polizisten werden im Kreisgebiet bei folgenden Dienststellen eingesetzt: Polizeistation Eschborn: 5, Polizeistation Flörsheim: 4, Polizeistation Hofheim: 5, Polizeistation Kelkheim: 5, Regionale Kriminalinspektion: 3, Regionaler Verkehrsdienst: 3.

